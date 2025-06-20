Fethiye'de 23 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, arkadaşının evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bayram Fidan (23), arkadaşı B.E.B.'nin evinde ölü olarak bulundu. Fidan'ın bıçaklanmış şekilde bulunduğu öğrenilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından B.E.B. isimli şüpheliye ulaşılamadı. Şüpheli olarak aranan şahsın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA