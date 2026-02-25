Fethiye'de aranan şahıslara operasyon: 3 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde haklarında toplam 42 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de aralarında olduğu 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Çiftlik Mahallesi'nde iki farklı villada kaldığı belirlenen H.İ.Ö.'ye yönelik, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda H.İ.Ö., M.K., İ.A., F.F.S., F.S., Ö.Ç., K.D., A.V., E.K., E.O., K.Ş. ve Z.D. isimli toplam 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda otomatik tabanca ve şarjörü, 179 fişek ile 94 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

H.İ.Ö.'nün dolandırıcılık ve hükümlünün kaçması suçlarından 18 aranma kaydı ile kesinleşmiş 30 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu, M.K.'nin ise çeşitli suçlardan 7 aranma kaydı ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. İ.A.'nın da dolandırıcılık suçundan 3 aranma kaydı olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, İ.A., M.K. ve H.İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden A.V. ve E.K.'nin kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi. Kayıp olarak aranan 2 yaşı küçük şahıs işlemlerinin ardından Muğla İl Kabul Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı