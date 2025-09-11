Haberler

Fethiye-Dalaman Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fethiye-Dalaman Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından, yaralıların tedavileri sürüyor ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye- Dalaman Yolu üzerinde Göcek Tüneli'nin Dalaman çıkışı yakınında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında Fethiye - Muğla karayolu Eski Dalaman yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 H 1678 plakalı otomobil ile 48 ALE 489 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, 2 sürücü ve 1 yolcu hafif, 1 yolcu ise ağır yaralandı. 48 ALE 489 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Kurtar (67) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

