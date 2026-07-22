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Sahil Güvenlik, gezi teknesi ve ticari yattan iki kişiyi tıbbi tahliye gerçekleştirdi

Sahil Güvenlik, gezi teknesi ve ticari yattan iki kişiyi tıbbi tahliye gerçekleştirdi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan ve ticari yatta rahatsızlanan vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan ve ticari yatta rahatsızlanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın yaralanması, ticari yatta ise rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından yaralanan ve rahatsızlanan vatandaşları kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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