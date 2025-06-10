Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Bodrum'a güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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