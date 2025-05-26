Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında durdurulan bir yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla ili Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içerisinde 2'si çocuk toplam 33 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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