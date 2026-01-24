Haberler

Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu

Güncelleme:
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada bir tutuklu kafasından yaralandı, 21 hükümlü hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada bir tutuklu kafasından yaralandı.

Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı. Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

