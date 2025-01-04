Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, perşembe günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Ünlü sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Tayfur ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.

CAMİ DE DOLDU TAŞTI

AKM'de düzenlenen törenin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Camide de AKM'de olduğu gibi büyük bir kalabalık ünlü sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.

CENAZEDE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Camide ise bazı vatandaşların yaptığı görenlere "pes" dedirtti. Ünlü sanatçının musalla taşındaki tabutunun yanına gelen bazı kişiler, tabutun fotoğrafını çekerken, bazıları da selfie çekildi.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Güvenlik şeridini aşanlar, cenazeye katılan ünlülerle aynı kareye girdikleri her noktadan fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. O anlara bazı vatandaşlar tarafından da tepki gösterildi.