Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık
79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından namazının kılınacağı camiye getirildi. Tayfur'un musalla taşındaki tabutunun etrafına gelen bazı vatandaşlar, saygısızca fotoğraf çekme yarışına girdi. O anlara bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.
Arabesk müziğinin efsane isimlerinden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, perşembe günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
TÖRENE YOĞUN KATILIM
Ünlü sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Tayfur ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.
CAMİ DE DOLDU TAŞTI
AKM'de düzenlenen törenin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Camide de AKM'de olduğu gibi büyük bir kalabalık ünlü sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.
CENAZEDE BÜYÜK SAYGISIZLIK
Camide ise bazı vatandaşların yaptığı görenlere "pes" dedirtti. Ünlü sanatçının musalla taşındaki tabutunun yanına gelen bazı kişiler, tabutun fotoğrafını çekerken, bazıları da selfie çekildi.
BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Güvenlik şeridini aşanlar, cenazeye katılan ünlülerle aynı kareye girdikleri her noktadan fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. O anlara bazı vatandaşlar tarafından da tepki gösterildi.