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Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık

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79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından namazının kılınacağı camiye getirildi. Tayfur'un musalla taşındaki tabutunun etrafına gelen bazı vatandaşlar, saygısızca fotoğraf çekme yarışına girdi. O anlara bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, perşembe günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Ünlü sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Tayfur ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.

CAMİ DE DOLDU TAŞTI

AKM'de düzenlenen törenin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Camide de AKM'de olduğu gibi büyük bir kalabalık ünlü sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.

CENAZEDE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Camide ise bazı vatandaşların yaptığı görenlere "pes" dedirtti. Ünlü sanatçının musalla taşındaki tabutunun yanına gelen bazı kişiler, tabutun fotoğrafını çekerken, bazıları da selfie çekildi.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Güvenlik şeridini aşanlar, cenazeye katılan ünlülerle aynı kareye girdikleri her noktadan fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. O anlara bazı vatandaşlar tarafından da tepki gösterildi.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA B:

Başları arşa değdi sanki saygısızlık , seviyesizlikten başka birşey değil marifet sanıyorlar

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ölüye saygısı olmayanlar cenazeye gitmesin be kardeşim

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