Haberler

İstanbul'da gözaltına alınan fenomenler sağlık kontrolüne geçirildi

Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonla, sosyal medya fenomenleri Hasan Can Kaya, Reynmen ve diğerleri uyuşturucu suçlarından gözaltına alındı. Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiler.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan fenomenler Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve Döndü Şahin sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gerçekleştirilen operasyonda fenomenler Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı. Fenomenler, Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
