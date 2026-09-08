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Fenomen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı

Fenomen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı
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VAN (İHA) – Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

VAN (İHA) – Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren Mehmet Fatih Tançalan, sabaha karşı gözaltına alındı. Gelin Çağla Öz'e takılan altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alınan Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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