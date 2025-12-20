Sadettin Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla ifadeye çağrılmıştı. Sabah erken saatlerde ifade vermek için adliyeye gelen Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL