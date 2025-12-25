Haberler

Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu suçlamaları nedeniyle adliyeye sevk edildi. Saran’ın ifade işlemlerinin başlandığı öğrenilirken, kulüp yöneticileri de adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Saran'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın adliyeye sevk edilmesinin ardından bazı Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticiler adliyeye geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay