Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Saran'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın adliyeye sevk edilmesinin ardından bazı Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticiler adliyeye geldi. - İSTANBUL