İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamındasavcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran haftada 2 gün imza atmak koşulu ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, haftada 2 gün imza atmak koşuluyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamındasavcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran haftada 2 gün imza atmak koşulu ile serbest bırakıldı.

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
