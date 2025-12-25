İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamındasavcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran haftada 2 gün imza atmak koşulu ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa