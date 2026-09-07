Haberler

Feke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Feke’deki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Seni özlüyoruz' diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma

"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye verdiği Türkçe yanıt olay oldu
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi

Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi

Haraç vermeyen işletmenin önüne lokma aracı gönderdiler

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Kalabalıkta kadını taciz etti! Hesaba katmadığı biri vardı

İğrenç olay kamerada! Uzaklaşacaktı ama hesaba katmadığı biri vardı