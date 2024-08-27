Feke'de su kuyusunda hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusunda hayatını kaybeden bir kişi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde dün meydana gelen olayda, pompaya su gelmeyince Bilal Arkın (65) kuyuya girdi. Arkın kuyudan çıkmayınca arkadaşı Eyüp Bircan (60) da kuyuya girdi. İki kişi su getirmeyince kuyuya gelen akrabaları Arkın ve Bircan'ın cansız bedenine ulaştı. Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsinin ardından bugün alındı. Eyüp Bircan için memleketi Kozan'da 5 kız çocuğu ve eşinin de katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Bircan törenin ardından gözyaşları içinde Kozan Mezarlığında toprağa verildi. Bilal Arkın'ın da Feke'de Uğurlubağ Mahallesi'nde yarın toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA