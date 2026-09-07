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Feke’de orman yangını: 1 helikopter ile müdahale ediliyor

Feke’de orman yangını: 1 helikopter ile müdahale ediliyor
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Adana’nn Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nn Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangın, Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangına 1 helikopter ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale edilirken, ekipler alevlerin büyümemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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