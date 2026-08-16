Akseki'de Feci Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kaza sonrası savrularak yol kenarında park halindeki kamyona çarpan minibüste bulunan 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

Dün, Akseki ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Manavgat-Akseki yolunda seyir halindeki Faik Kaplan'ın kullandığı 07 ARH 21 plakalı minibüs, sürücüsü belirlenemeyen 42 AEY 129 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarında park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Faik Kaplan ile eşi Makbule Kaplan hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Çiftin cenazeleri teslim alındı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, Faik Kaplan ile Makbule Kaplan'ın cansız bedenleri savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Akseki'ye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı