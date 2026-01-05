Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de bir araçla yarışan otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 3 kişiden birisi olan Ayşegül Seliti (14), gözyaşları içinde toprağa verildi.

75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil; tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yayaların olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Otomobilini 1 kilometre uzakta terk ederek firar eden sürücü ve beraberindekiler polis ekiplerince yakalandı. Muhammed D., bugün adliyeye sevk edildi.

Küçük kız gözyaşları içinde toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden 3 kişiden birisi olan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu'nda 8/C sınıfının öğrencisi Ayşegül Seliti'nin cenaze töreni, 100. Yıl Camii'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş, cenazeye katılarak Seliti ailesinin acısını paylaştı. Yüreği yanan baba Bülent Seliti, taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gülden Seliti ise, kızının tabutu başında ağlarken baygınlık geçirdi. Küçük kızın cenazesi, ikindi namazına müteakip Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı saatlerde cenaze töreni gerçekleştirilen Samiye Saygı, Cevizli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eray Akyol'un cenazesinin ise yarın öğle namazına müteakip Hz. Ömer Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Ayşegül Seliti'nin fotoğrafı, okuduğu sınıfta oturmuş olduğu sıranın üzerine konuldu. - ESKİŞEHİR