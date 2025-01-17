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Fatsa'da Yangında Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Fatsa'da Yangında Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan 60 yaşındaki Mehmet Tekyıldız, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde saat 01.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tekyıldız'ın (60) yalnız yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil ağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, yangını tek odaya hapsederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde mahsur kalan Mehmet Tekyıldız, yara almadan sağ olarak kurtarıldı. Tekyıldız, sağlık kontrollerinin ardından tedbir için hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangından kurtardıkları şahsı hastanede de ziyaret etti.

Yangının sobadan sıçrayana kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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