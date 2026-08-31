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Ordu Fatsa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ordu Fatsa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri ile yer yer su baskınlarına neden oldu. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, özellikle sahil yolu ve ara yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su baskını yaşanan bölgelerdeki çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken, yer yer su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar meydana geldi. Başta sahil yolu olmak üzere ara yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, ekiplerin su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sahil yolu başta olmak üzere ara yollarda da su baskınları trafikte aksamaların olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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