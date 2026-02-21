Haberler

Ordu'da balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen Emrah Uflaz, hayatını kaybetti. Olay, sahur vaktinde meydana geldi. Uflaz'ın ölümüne neden olan durum hakkında inceleme başlatıldı.

Olay, ilçenin Evkaf Mahallesi'nde sahur vaktinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Emrah Uflaz (42), ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Uflaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

