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Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya Salim Toros hayatını kaybetti. Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun-Ordu kara yolunda Ünye istikametine seyreden B.Ö (17) idaresindeki 52 AEG 087 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Salim Toros'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Salim Toros, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toros, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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