Haberler

Otomobile arkadan çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

Otomobile arkadan çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Fatsa'da motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza O. yönetimindeki 52 AGT 882 plakalı motosiklet, Davut D. idaresindeki 52 RD 029 plakalı otomobilin arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hamza O. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Zehra E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi

Türkiye'yi doyuran şehrimizde yangın felaketi!
Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu gece yarısı kabusu yaşadı
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

İşe gitmek için arabasına binen adam hayatının şokunu yaşadı
Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti