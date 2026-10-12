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Fatsa'da 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Fatsa'da 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aramada 49,55 gram sentetik uyuşturucu ile 4,3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi; şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki Y.Ş. (33) isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, 49,55 gram sentetik uyuşturucu, 4,3 gram ise sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında adli işlem yapılan ve gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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