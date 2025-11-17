Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğun hayatını kaybettiği faciada baba da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

ACI HABER GELDİ

Böcek ailesinde, anne 2 çocuktan sonra babadan da acı haber geldi. Yoğun bakımda olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Normal şartlarda, bu kimyasalın eğitimli kişiler tarafından, ortam karantinaya alınarak kullanılması, gaz birikmesine karşı önlem alınması gerekiyordu.

ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi