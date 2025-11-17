Haberler

Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti
Güncelleme:
İstanbul Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, anne 2 çocuktan sonra babadan da acı haber geldi. Yoğun bakımda olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

  • İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin dört üyesi de zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Zehirlenmenin, otelin giriş katında tahtakurusu mücadelesi için kullanılan alüminyum fosfit içeren ilacın banyo boşluğundan ailenin odasına sızması sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.
  • İlaçlama firması çalışanının alüminyum fosfit kullanımı için sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğun hayatını kaybettiği faciada baba da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

ACI HABER GELDİ

Böcek ailesinde, anne 2 çocuktan sonra babadan da acı haber geldi. Yoğun bakımda olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan alüminyum fosfit maddesinin yanlış kullanımında son derece zehirli olmadığı belirtiliyor.

En çok tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi.

Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

Normal şartlarda, bu kimyasalın eğitimli kişiler tarafından, ortam karantinaya alınarak kullanılması, gaz birikmesine karşı önlem alınması gerekiyordu.

ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi

Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıUgur Güler:

eger otelden kaynaklı ise ağırlaştırılmış müebbet verilmesi lazım bu kadar insan hayatı kolay olmaz ve belediye deki sorumlulukları olalar da ceza yemeli bu ne ya

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Nerde chp belediyeciligi orda sorun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Demir :

Annntyybnalyından kalksa ona soracaö aenmi aıçtnbubouku diye ama kadınzevjalızov

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA:

Eğer otelde müşteriler konaklarken , bu şekilde ilaçlama yapılıyorsa ,bu devletin mevzuatı ,yasaları ,denetimi yetersiz demektir. Başka can kayıpları olmaması için derhal bu konuda gerekli önlemler alınmalı!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaanGün:

Yazık ya insanlarımızın bilinçsizliğinden bi aile yok oldu çok yazık

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

Kim bilir ne heyecanla gelmişlerdi memleketlerine...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
