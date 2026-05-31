Fatih'te tarihi surlarda cinayet hazırlığı: Polise gelen ihbar cinayeti önledi

Fatih Edirnekapı surlarında şüpheli hareketler sergileyen 16 ve 18 yaşındaki sevgili, vatandaşın ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Telefonlarında 2024'teki cinayetle ilgili yazışmalar bulunan şahıslardan erkek, 3 hafta gözlem altına alındı.

Fatih'teki Edirnekapı surları üzerinde bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine devreye giren polis ekipleri tarihi surlarda yeni bir cinayeti önledi.

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Fatih Ayvansaray'da bulunan Edirnekapı surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler surların üzerinde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K.'yi emniyete götürdü. Şahıslara ait cep telefonları incelendiğinde 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayı ile ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu E.D.Y.'nin ailesine haber verdi.

Kız ve ailesi şikayetçi olmadı

Olayla ilgili E.D.Y. ve annesi, A.H.K.'den şikayetçi olmazken, A.H.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.H.K.'nin çıkarıldığı mahkemece 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Olay sonrası E.D.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Öte yandan, A.H.K.'nın bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirnekapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti.

Polis, Çelik'in evine gittiğinde, aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
