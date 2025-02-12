Fatih'teki Havuzlu Mescid Cami Lojmanında Yangın Çıktı
Fatih Nişanca Mahallesi'ndeki Havuzlu Mescid Cami'nin lojmanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
FATİH Nişanca Mahallesi'ndeki Havuzlu Mescid Cami'nin lojmanında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa