Fatih'te çöken binada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Fatih'te doğal gaz patlamasıyla çöken binada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Semra Urunca'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Fatih'te dün Ayvansaray Mahallesi'nde dün doğal gaz patlamasında bitişik olan iki bina çökmüştü. Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, mahalleli tarafından pamuk teyze olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Urunca ise hayatını kaybetmişti. Urunca'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada biten işlemlerinin ardından yaşlı kadının cenazesi yakınları tarafından alındı. Semra Urunca'nın Fatih'te bulunan Hacı İlyas Yatağan Cami'nde bugün ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

