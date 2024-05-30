Üye Girişi
Haberler

Fatih'teki çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı.

Fatih'teki çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yedikule Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda Doğukan Uğur., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua'yla tartışmış, ardından Zahra Nojioua'nı boğazını bıçakla keserek öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırmıştı.

Kendisini eşiyle tanıştıranı da öldürmüştü

Doğukan Uğur aynı akşam saat 17.10'de Fatih Topkapı Mahallesi'nde eşi ile kendisini tanıştıran Zohır Benferchiche'yi çalıştığı camide bıçaklamıştı. Bir camide temizlik işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Zohir Benferchiche hayatını kaybetmişti.

Zanlı yakalandı

Çifte cinayetin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yapılan koordineli çalışmanın ardından katil zanlısı; bugün Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış Trabzon'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ve 2 sabıka kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300 31 Mayıs okullar tatil mi? 31 Mayıs Cuma günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı? Ayak başparmak çıkıntısı Bunyon-Halluks Valgus nedir? Bunyon nasıl düzelir?
Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title