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Fatih'te Zincirleme Trafik Kazası: İETT Otobüsleri ve Otomobiller Çarpıştı

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Fatih Millet Caddesi'nde sabah saatlerinde iki İETT otobüsü ve üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada büyük maddi hasar oluştu.

Fatih'te 2 İETT otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.

Fatih Millet Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki iki İETT otobüsü ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmiş, ortalık adeta savaş alanına dönmüştü. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Büyük çapta maddi hasara neden olan kaza görüntülerinde İETT otobüsleri önce birbirlerine çarpıyor, ardından yol kenarındaki park halindeki araçları biçiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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