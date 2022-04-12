Fatih'te yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı

Fatih'te 75 yaşındaki Kadir Şahin'i bindiği otobüste darp ederek bayılttığı iddia edilen şüpheli İETT şoförü Alaattin Maden tutuklandı. Şüpheli savunmasında, "Tam kapının önünde yığıldı, ben de sonradan pişman oldum" dedi.

Edinilen bilgilere göre olay 9 Nisan saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y nolu İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse binmiş, otobüse bindiği sırada şoför, yolculara ilerlemelerini söylemişti. Daha sonra yolculardan Kadir Şahin ile otobüs şoförü arasında tartışma çıkmış ve iddiaya göre Kadir Şahin, şoförün yumruklu saldırısına uğramıştı. Aldığı yumruk darbeleri üzerine kanlar içinde kaldığını söyleyen Şahin, Yüzyıl Köprüsü durağına geldiğinde ise otobüsten indikten sonra bayıldığını öne sürmüştü. Hastaneye giderek darp raporu alan Şahin, otobüs şoföründen şikayetçi olmuştu. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli şoförü yakalayarak gözaltına almıştı.

"Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı"

Şüpheli İETT şoförü Alaattin Maden, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Alaattin Maden savcılıkta verdiği ifadesinde, "Elinde pet şişe su vardı. Şaşalı fırlatmaya kalktı, ben de şaşalı tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Sanırım yara varmış, ben karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Karşı taraf sanırım 60-65 yaşları arasındaydı. Ben vurmadım, elimi dahi kaldırmadım. Karşı taraf babama karşı ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı, dışarıda bayıldı. Tam kapısının önünde yığıldı, ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İETT şoförü tutuklandı

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine getirilen şüpheli Alaattin Maden, 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa