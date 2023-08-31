Fatih'te yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

FATİH'te sabah saatlerinde başlayan yol verme tartışması akşam silahlı kavgaya dönüştü. Aralarında 11 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 3 kişi yaralandı. 11 yaşındaki çocuğun olay anında yoldan geçerken yaralandığı öğrenildi.

Olay, 19.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi, Asya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede esnaf olan iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan iki grup arasında akşam saatlerinde olay yerinde tekrar bir araya geldi. İki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga sırasında aralarında yoldan geçen 11 yaşındaki bir çocuğunda bulunduğu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.