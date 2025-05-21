Fatih'te Yıkım Sırasında Moloz Daireye Girdi, Yaralanan Yok

Fatih'te Yıkım Sırasında Moloz Daireye Girdi, Yaralanan Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te yıkım yapılan bir binadan kopan moloz parçası, yan taraftaki bir dairenin içine girdi. Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. Durumu bildiren daire sakinleri paniğe kapıldı.

Fatih'te yıkım yapılan binadan kopan moloz parçası, dairenin içerisine girdi

İSTANBUL - Fatih'te yıkımı yapılan binadan kopan moloz, yan taraftaki binanın duvarını kırarak evin içerisine girdi. Olayda yaralanan olmazken, yan binadaki daire hasar aldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Ökse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın yıkım çalışması esnasında kopan moloz parçası, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairenin içerisine girdi. O sırada büyük panik yaşayan daire sakinleri, durumu yıkımı gerçekleştiren çalışanlara bildirdi. İnşaat çalışmaları bir süre durdurulurken, dairenin içine giren moloz çıkarıldı, yıkılan duvar ise örüldü.

Olayla ilgili konuşan daire sahibi Mustafa Cumhur Vardar, "Olay olduktan sonra geldim ben, oğlum içerdeydi Allah'tan ona bir şey olmadı. Şirket yetkilisi geldi ve karşılayacağız dedi. Duvar yıkılmış, içerdeki eşyalara da hasar vermiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı ile Bodrum'da
Türkiye 2030'dan sonra su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Türkiye için tarih verildi! Su kıtlığı ile karşı karşıyayız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.