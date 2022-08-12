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Fatih'te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı

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Fatih'te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaşırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaşırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaştığı görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Karayılan İstanbul PKK 3. Sayfa Haberler

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