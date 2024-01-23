Fatih'te Yabancı Uyruklu Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Yakalandı

Fatih'te yabancı uyruklu bir kadını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "İstemeden oldu" dedi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Fatih Mollagürani Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde alkol alarak eğlenen yabancı uyruklu şahıslar Fatıma M. (38), Shakhnoza K. (34) ve Mohamad Z.U. (24) arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgayı dönüştü ve Mohamad Z.U. isimli şahıs önce Fatıma M.'yi daha sonra Shakhnoza K.'yi bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Fatıma M. ve Shakhnoza K. hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüpheli Mohamad Z.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, hayatta kalan kadının ifadesi ortaya çıktı

Hastanede tedavi altına alınan iki kişiden Shakhnoza K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Fatıma M. ise polise verdiği ifadesinde, olay günü 3 kişi oturup birlikte alkol almaya başladıklarını, bir süre sonra alkolün de etkisiyle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sırasında şüpheli şahsın birden kendisine bıçakla saldırdığını söyledi. Fatıma M. ifadesinin devamında, kendisini korumak amacıyla ikametin başka bir odasına girerek kapıyı kilitlediğini, Shakhnoza K. ile şüphelinin diğer odada kaldığını ve şüphelinin Shakhnoza K.'yi de bıçaklayarak kaçtığını belirtti.

Zanlı olaydan bir dün sonra yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Mohamad Z. U. isimli katil zanlısı, olaydan bir gün sonra Güngören'de yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"İstemeden oldu" dedi

Daha önce işlediği suçlardan 3 adet kaydı olduğu belirlenen Mohamad Z. U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetten çıkışı esnasında basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruya, "İstemeden oldu" şeklinde yanıt verdiği görüldü. - İSTANBUL