Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. 4 kilo 500 gram marihuana, 8 gram kokain ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Fatih'te çalışma yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından Dervişali Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, adresin çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, O.Y. ve Y.Ö.(17) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 4 kilo 500 gram marihuana, 8 gram kokain, 3 bin 500 adet marihuana tohumu, 2 adet hassas terazi, 8 adet fişek ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Y.Ö. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

Kritik toplantı öncesi TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oval Ofis'te ses getiren kare! Herkes aynı yorumda bulunuyor

Oval Ofis'te tarihi gün! Fotoğrafa bakan herkes aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.