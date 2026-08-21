Fatih'te Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza

İstanbul Fatih'te trafikte makas atarak ilerlediği görüntüler sosyal medyada yayımlanan sürücüye makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak ihlallerinden toplam 96 bin TL idari para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada yer alan makas görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ihlalin Fatih'te gerçekleştirildiği belirlendi. Aracın plaka ve sürücü bilgilerini tespit eden ekipler, F.B. isimli sürücüyü yakaladı.

F.B.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri kapsamında toplam 96 bin TL trafik idari para cezası kesildi.

Sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. F.B., hakkında adli işlem başlatılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı