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Fatih'te tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Fatih' te tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih' te tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde 25 Şubat'ta Özbekistan uyruklu S.M., bir kişi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık

ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. S.M, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamera görüntülerinden şüphelinin Özbekistan uyruklu K.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada maktul S.M. ve şüpheli K.Y.'nin daha önceden bir tanışıklıklarının olmadığı, maktulün küfür ve hakaret dolu ifadelerde bulunmasıyla tartışma çıktığı belirlendi. Emniyette işlemleri biten K.Y., 26 Şubat'ta "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Katip Kasım Mahallesi Özbekistan Fatih 3. Sayfa Haberler

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