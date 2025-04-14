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Fatih'te Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişinin aracında öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın tanığı ifadesi ve güvenlik kameraları yardımıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Fatih'te 5 Şubat'ta bir kişinin aracında öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre 5 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; B.U. (50) isimli şahıs araçta silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri yaptığı çalışmalarda olayın tanığı S.Ç'ye ulaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin yerlerini ve kimliklerini kısa sürede tespit etti. Esenyurt ve Fatih ilçelerindeki 4 adrese 11 Nisan'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43 yaşındaki H.Y.'nin 18 suç kaydı,41 yaşındaki Ö.S.'nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 3 kovan bulundu

Olayı aydınlatmak için çalışma yapan ekipler, tanık S.Ç.'nin ifadesine başvuruldu. Aracını park etmeye çalıştığını söyleyen S.Ç; camı kırık, çalışır vaziyetteki aracı ve kanlar içindeki şahsı gördüğünü söyledi. Ardından S.Ç.'nin emniyete haber vermesinin ardından harekete geçen ekipler, araçtaki B.U.'nun şoför koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan ekipler, 2 araç içinde, 1 adet de dışarıda olmak üzere toplam 3 kovan buldu.

Kar maskeli şüphelinin B.U.'nun kullandığı araca binme ve kanlı saldırının ardından kaçma anı kamerada

Öte yandan B.U.'nun 4 Şubat'ta saat 21.19'da Galata Köprüsü'nden Fatih'e geçtiği tespit edildi. Aracın bir süre sonra olay yerine gelerek durduğu, arka taraftan inen şüphelinin ön yolcu koltuğuna geçtiği, daha sonrada olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Şüphelinin B.U.'nun kullandığı araca bindiği ve olaydan bir süre sonra da kaçtığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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