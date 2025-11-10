Haberler

Fatih'te Silahlı Ölüm: Olay İnceleniyor

Fatih'te Silahlı Ölüm: Olay İnceleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir evde Y.G. isimli şahıs, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda polis incelemesi sürüyor.

Fatih'te bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Fatih Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'ta 9 Kasım gecesi saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri silah seslerinin geldiğini duyması üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte silah seslerinin geldiği daireye girdi. Ekipler, bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişinin Y.G. isimli şahıs olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından erkek şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.