Fatih'te öldürülen Ramazan Hoca'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fatih'te 31 Ocak 2024'de ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri'' isimli çay ocağında 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erkan Baykut'un (24) yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin de 'müşteki' olarak katıldı.

"Ailesine karşı mahcubum"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Baykut, "Pişmanım. Ramazan Pişkin'i ben Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Muradı denen şahıs beni 17 yaşımda uyuşturucuya bulaştırmıştı ve bana anlatılmayacak kötü şeyler yaptı. Ruhumu şeytana sattırmaya çalıştı. Mason örgütü illuminati çetesiyle mücadele halindeyim. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum" dedi.

''İslam için mücadele eden bir insan olduğunun da farkındayım''

Daha sonra son sözü sorulan sanık, "Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun ben de farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun da farkındayım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Erkan Baykut'u 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.'nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliErkan Baykut'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.