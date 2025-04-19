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Fatih'te Oyuncu Tarafından Öldürülen Elif Kırav, Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Fatih'te Sevil Akdağ tarafından öldürülen Elif Kırav, cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından dualarla uğurlandı. Ablası, kardeşinin vahşice öldürüldüğünü vurguladı.

Fatih'te oyuncu Sevil Akdağ tarafından öldürülen arkadaşı Elif Kırav, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde oyuncu Sevil Akdağ tarafından öldürülen Elif Kırav, ikindi namazı sonrası Fatih Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Elif Kırav'ın cenazesine ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elif Kırav'ın ablası Müzeyyen Malat, kardeşinin vahşice öldürüldüğünü belirtti. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Kırav'ın naaşı Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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