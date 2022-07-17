Hırsızlık zanlısına meydan dayağı kamerada

Fatih'te bir otomobilden hırsızlık yapan zanlıyı vatandaşlar metrelerce kovaladı

Hırsız kendisine çarpan motorkurenin cesareti sayesinde yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te bir otomobilden dizüstü bilgisayar çalarak kaçmaya başlayan hırsızı fark eden araç sahibi karı-koca ile zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Metrelerce devam eden kovalamaca da bir kuryenin dikkati sonucu motorla kovalayıp vurduğu hırsız kıskıvrak yakalandı. Hareketli anlar kameralara yansırken, hırsız polis merkezine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Vezneciler Altgeçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü bir hırsız altgeçitte park halinde bulunan otomobilin içerine girdi. Araçtan 2 adet dizüstü bilgisayar çalan hırsız, araç sahibinin gelmesi üzerine kaçmaya başladı. Bunu gören vatandaşlar ile hırsız arasında kovalamaca başladı.

Motokurye önce kovaladı sonra çarparak yakalattı

Metrelerce devam eden kovalamacada altgeçitten geçmekte olan bir motokurye de kaçan kişinin hırsızlık zanlısı olduğunu farkederek onu kovalamaya başladı. Dakikalar süren kovalamaca sonucunda motokurye uyarılarına rağmen durmayan hırsızı çarparak durdurdu. Bu sırada çevredekilerinde olayı farketmesi sonucu zanlı yakalanarak Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Hareketli anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"Motorla sertçe çarptım ve yere düştü"

Olayla ilgili konuşan bir motokurye Musa Aslan, "Baktım kadın koşuyordu, bende arkasındaydım. Birkaç kez dön dedim dönmedi. Ben de iki üç kez motorla kendisine çarptım. Onu düşürmek, zarar vermek istemedim. Baktım hala durmuyor bu kez de sertçe çarptım ve düştü. Sonra diğer arkadaşlar onu tuttu. Hırsızlık yapmış ve koşarak kaçıyordu. Bir kadın ve erkek hırsızın peşinden koşuyordu bende öyle fark ettim. Ben de siparişe gidiyordum" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çalınan dizüstü bilgisayarlar ise sahiplerine teslim edildi.