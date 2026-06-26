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Fatih'te bir otelin restoranında kahvaltı yapan kadın turistin çantasını böyle çaldı

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İstanbul Fatih'te bir otelin restoranında kahvaltı yapan yabancı uyruklu kadın turistin masadan kısa süreliğine ayrılmasını fırsat bilen bir kişi, içinde bin 350 euro ve pasaport bulunan çantayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri, Cezayir uyruklu şüpheliyi Beyoğlu'nda yakalayarak adliyeye sevk etti.

İstanbul Fatih'te bir otelin restoranında kahvaltı yapan yabancı uyruklu kadın turist, kısa süreliğine masasından ayrıldı. Bu sırada yan masada oturan bir kişi, masanın üzerinde bulunan çantayı poşetine koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Fatih ilçesi Emin Sinan Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoran bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın turist kahvaltı yaptığı sırada masasından kalktı. Bu sırada çevreyi gözetleyen yan masadaki bir kişi, turistin masanın üzerinde bıraktığı ve içerisinde bin 350 euro, pasaport ve kartlarının bulunduğu çantayı elindeki poşete koyarak restorandan ayrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Cezayir uyruklu T.B.'yi Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bin 750 Euro ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağdur turistin masasından kalktığı, şüpheli T.B.'nin de kendi masasından kalkarak, turistiği takip ettiği ve etrafı izlediği görüldü. Şüpheli hemen ardından turistin masanın üzerinde bulunan çantasını elindeki poşete koyarak otelin restoran bölümünden ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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