İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
Yarıyıl tatilinin ardından Milano Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih'teki okullar çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Şüphelilerin kimliklerinin incelendiği ve sürücülerin belgelerinin kontrol edildiği denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Fatih'teki okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından öğrenciler okullarına kavuşurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla Selçuk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi çevresindede denetim gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin kimliğini inceleyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Bazı sürücüler de durdurularak belgelerine bakıldı. Araçlar didik didik aranırken, denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
