İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

Fatih'teki okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından öğrenciler okullarına kavuşurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla Selçuk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi çevresindede denetim gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin kimliğini inceleyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Bazı sürücüler de durdurularak belgelerine bakıldı. Araçlar didik didik aranırken, denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL