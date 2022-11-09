Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Fatih'te, metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından bulunan kafatası ve kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan metruk bir gecekonduda yaşayan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti.

1 KİŞİYE AİT

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı. Yapılan temizleme çalışmalarında çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi.

İNCELEMEYE ALINDI

Metruk gecekonduda bulunan insan kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul evsiz Fatih 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title