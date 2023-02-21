Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kameraya yansıdı 3. Sayfa Haberleri Fatih'te 2 katlı metruk binanın boş alana çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih'te 2 katlı metruk binanın boş alana çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle birlikte etrafı toz bulutunun kapladığı anlar yer aldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Hadım Odaları Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan metruk bina büyük bir gürültüyle yan tarafta bulunan boş alana çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesiyle birlikte etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih 3. Sayfa Haberler

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