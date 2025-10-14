Fatih'te Metruk Binada Yangın Paniğe Neden Oldu

Haberler

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bir metruk binada çıkan yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kafeye sıçramasını önledi.

Fatih'te metruk binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Hızla büyüyen yangın binanın yanında bulunan kafeye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi Hünkar Peşrevi Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın henüz bilinmeyen sebeple başladı. Hızla büyüyen yangın metruk binayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın metruk binanın yanında bulunan kafeye sıçramadan söndürüldü. Yangın çevrede paniğe sebep oldu.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler binada soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

