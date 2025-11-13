Haberler

Komşusunu dövüp camdan attı

Komşusunu dövüp camdan attı
Güncelleme:
İstanbul Fatihte bir binada komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bir şahıs, komşusunu darp ettikten sonra binanın penceresinden dışarı attı. Çatıya düşen komşu ayağa kalkıp bir süre gezinirken o esnada sokak ortasında elinde bıçak olan şahıs binadan çıkan başka birini kovalamaya başladı.

  • Bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarı attı.
  • Çatıya düşen şahıs ayağa kalkarak çatıda gezindi.
  • Elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini sokakta kovaladı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kumkapı'da hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

KOMŞUSUNU DARBEDİP CAMDAN ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı. Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.

HAREKETLİLİK BİR SANİYE DİNMEDİ

O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Marko Apostolidis:

demek camı sağlam yapmamışlar.

