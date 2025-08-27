Fatih'te Kayıp Şahıs Kuyuda Bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir işletmenin kuyusunda kayıp şahsın cesedi bulunarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Fatih'te inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda bulunan kayıp şahsın cansız bedeni, kuyudan çıkarılarek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemeler sonrası cesedin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat D.'ye ait olduğu belirlendi. İtfaiye dalgıç ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

